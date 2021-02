OM : Une incroyable deuxième chance pour Thauvin au mercato ?

Dans : OM.

En dépit des critiques, Florian Thauvin est toujours le joueur le plus décisif de l’OM cette saison avec sept buts et neuf passes décisives.

Sur le banc face à Auxerre mercredi après-midi en Coupe de France, le champion du monde aura l’occasion de gonfler ses statistiques à Bordeaux dimanche, un match pour lequel il sera d’autant plus attendu que Dimitri Payet (suspendu) et Arkadiusz Milik (préservé) seront absents. Pour l’international tricolore, il est plus important que jamais de briller, alors que l’Euro se profile et que son avenir est totalement incertain. En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin a reçu une offre de prolongation de la part de l’Olympique de Marseille, qu’il estime insuffisante malgré une légère augmentation salariale.

Un départ est toujours à l’ordre du jour et depuis de longs mois, c’est du côté de l’Italie (Atalanta, AS Roma, Milan AC) et de l’Espagne (FC Séville) que les yeux se tournent lorsqu’on évoque le futur de Florian Thauvin. Or, un transfert en Premier League n’est pas non plus à exclure selon les informations du Sun, qui croit savoir que Leicester est prêt à tenter le pari Florian Thauvin. En Angleterre, une signature de l’attaquant marseillais serait perçue comme un incroyable pari après son énorme flop à Newcastle il y a quelques années. Mais le manager des Foxes Brendan Rodgers semble prêt à tenter le coup, lui qui n’est pas totalement convaincu par Cengiz Ünder, prêté avec option d’achat par l’AS Roma à Leicester. Dans les semaines à venir, la direction de l’actuel troisième de Premier League devra trancher entre Florian Thauvin et l’international turc. Nul doute qu’en cas de départ au Royaume-Uni, « Flotov » pourra négocier une généreuse prime à la signature ainsi qu’un salaire confortable.