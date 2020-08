OM : Une attaque de feu ? Ces deux joueurs ont les clés

Dans : OM.

André Villas-Boas et les dirigeants marseillais cherchent une recrue en attaque pour la saison à venir, et multiplient les pistes, notamment pour des joueurs prometteurs, en Italie, au Brésil et au Mexique.

Mais comme aime le souligner l’entraîneur olympien, l’OM compte déjà une recrue de choix devant avec le retour de blessure de Florian Thauvin. Très affûté même s’il faut encore qu’il réussisse à encaisser les enchainements, l’ailier champion du monde va donner un nouveau souffle à l’attaque marseillaise. Surtout qu’il pourrait aussi, avec son jeu et sa capacité à faire des différences, de former un duo complice avec Dario Benedetto, buteur dans l’âme mais qui a montré lors de sa première saison qu’il aimait se mettre au service du collectif. Pour Marc Libbra, ancien joueur offensif de l’OM devenu consultant, cette doublette peut faire très mal.

« Thauvin ça reste l'interrogation, le facteur X. Mais s'il retrouve son niveau, ça peut être très intéressant. Benedetto est capable de se pousser pour laisser passer les autres et aller marquer des buts, car lui crée des brèches. C'est un travailleur, il crée des brèches pour les autres. Il ouvre les portes, que ce soit Sanson, Rongier, Payet, ils profitent de son travail. Si tu retrouves un Thauvin à son niveau sur le côté droit, ça peut être très intéressant pour Benedetto », a souligné sur Le Phocéen un Marc Libbra persuadé que l’Argentin permettra à « Flotov » de briller cette saison. L’OM aurait toutes les raisons d’en profiter.