OM : La première piste de Longoria, direction le Mexique

Artisan du mercato ces dernières semaines, André Villas-Boas a réussi quelques coups intéressants, mais il n’est plus le maitre à bord.

C’est désormais Pablo Longoria qui est en charge des opérations pour l’OM, et l’ancien directeur sportif du FC Valence est chargé d’aller chercher les bonnes affaires, mais aussi de faciliter le ou les départs majeurs pour équilibrer les comptes. En ce qui concerne le recrutement, le dirigeant espagnol a déjà ses idées et dans les « prospects » qu’il compte faire venir pour apporter sportivement et garantir une belle revente, Longoria courtise José Juan Macias. On pourrait penser que ce buteur mexicain évoluant aux Chivas de Guadalajara est peu connu en France, mais ce n’est pas le cas, puisqu’un autre club de Ligue 1 est sur le coup.

C’est le Lille de Luis Campos qui cible aussi le buteur des Chivas, selon l’édition mexicaine du journal AS. A 20 ans, Macias sort d’une belle saison avec 13 buts dans le championnat local, où brille notamment un certain André-Pierre Gignac. Son apparition dans la sélection mexicaine a eu le don de faire augmente sa valeur, mais l’OM croit néanmoins pouvoir enlever la mise en proposant 10 ME à la formation de Guadalajara. Lille cherche aussi à se positionner et aurait également déjà fait une offre, tandis que la Real Sociedad et la Lazio Rome suivent ce dossier. Autant dire que le club mexicain se prépare à vendre sa jeune pépite, reste à savoir quel sera le point de chute et si Pablo Longoria tient bien sa première prise pour l’OM.