OM : Un buteur au mercato, une surprise à Marseille ?

Dans : OM.

Lors du prochain mercato hivernal, l’Olympique de Marseille cherchera peut-être à renforcer son effectif, que ce soit en défense ou en attaque.

En janvier, le club phocéen voudra sûrement combler les derniers manques de son effectif, ceux que la direction sportive n’a pas réussi à boucher l’été dernier. La priorité sera sûrement donnée au poste de latéral droit, où l’OM n’a plus qu’Hiroko Sakai en stock depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Et l’autre dossier chaud des semaines à venir portera sur l’avant-centre. Alors que Dario Benedetto et Valère Germain ne répondent pas aux attentes, et que le jeune Luis Henrique est encore trop tendre, l’OM ne cracherait effectivement pas sur un renfort offensif. C’est en tout cas l’annonce faite par Pablo Longoria.

« Luis Henrique ? Il faut être patient, surtout pour un joueur sud-américain de 18 ans. On verra dans six mois, après le temps d'adaptation. Il peut jouer sur un côté ou dans l’axe. Le recrutement d’un 9 au mercato d’hiver ? On a déjà un effectif avec beaucoup de contrats. Mais l’OM doit toujours être prêt à saisir une occasion pour améliorer l’équipe. On sera attentif. S’il y a une opportunité sur le marché, on cherchera à la faire. Il faudra savoir profiter des opportunités. Un budget pour le mercato avec les 136 ME d’augmentation du capital ? Le propriétaire cherche toujours à faire des investissements. Après, en janvier, s’il y a la possibilité d’améliorer l’effectif, on l'améliorera, c’est sûr. Mais il faudra que la solution soit juste pour le monde, avec un joueur propre pour le projet », a lancé, sur Le Phocéen, le directeur général du football à l'OM, qui n’a pas mis de côté la piste menant à l’ancien Marseillais André-Pierre Gignac (Tigres)...