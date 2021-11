OM : Un an après, le bon plan se transforme en affaire en or

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout proche de signer à l'OM, Daniel Wass a désormais donné l'avantage au club provençal en vue de l'été prochain, où il sera gratuit.

Pablo Longoria a animé quasiment à lui tout seul le mercato à Marseille en travaillant sur près d’une vingtaine de pistes avec à chaque fois des avancées rapides et des trouvailles qui faisaient saliver les suiveurs de l’OM. Tout n’a pas pu être conclu forcément, même si la venue de Daniel Wass plaisait beaucoup après le gros Euro réalisé par l’international danois. Mais les négociations ont été très compliquées avec Valence, le club espagnol plaçant des exigences que le président marseillais jugeait inconcevable. Avec un prix multiplié par 4 par rapport à ce qu’espérait mettre l’OM, les discussions ont buté pendant des semaines. Résultat, l’ancien joueur révélé notamment à Evian TG, est resté chez Los Ché. Il s’en accommode plutôt bien puisqu’il enchaîne les matchs, et compte déjà 13 matchs de Liga, avec un but et une passe décisive.

Daniel Wass aurait pris la décision de ne pas prolonger au FC Valence et pourrait rejoindre gratuitement l'OM cet été ! ✍️🇩🇰



(@TDfichajes) pic.twitter.com/GpXAGx2fw1 — BeFoot (@_BeFoot) November 14, 2021

Malgré ces prestations encourageantes, les discussions pour sa prolongation sont au point mort. A tel point que Daniel Wass a préféré couper court, annonçant à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas, et qu’il partirait donc libre en fin de saison. Et l’OM serait toujours dans la course pour le faire venir. Selon TodoFichajes, le club olympien est en pole pour le faire revenir, alors que ce n’était pas forcément prévu comme ça pour le Danois. En raison d’un mal du pays, Wass imaginait plutôt un retour chez lui, lui qui a connu ses débuts à Bröndby, dans la banlieue de Copenhague. Mais le forcing de Pablo Longoria, mais aussi Jorge Sampaoli qui veut le récupérer, est en train de payer, car Wass conçoit désormais un nouveau séjour en France. Et pour zéro, l’OM pourrait ainsi s’offrir un joueur confirmé et déjà mis dans les bons papiers par l’entraineur argentin de l’équipe phocéenne.