OM : Tour de magie, Milik vaut subitement 22 ME

Dans : OM.

En marge du match entre l’OM et Dijon dimanche soir, Pablo Longoria a rappelé aux journalistes de Canal + que Marseille avait le contrôle total d’Arek Milik.

L’international polonais est prêté à Marseille jusqu’en juin 2022 avec une obligation d’achat dont le montant est compris entre 8 et 12 ME. Mais en Italie, on annonce avec insistance Arkadiusz Milik du côté de la Juventus Turin la saison prochaine. Un transfert inévitable ? Pas si vite. L’OM a son mot à dire et vraisemblablement, Pablo Longoria n’a aucunement l’intention de se débarrasser aussi vite d’Arkadiusz Milik, sevré de ballons face à Dijon dimanche soir mais qui est indiscutablement un buteur de qualité, ce que l’OM n’a que trop rarement possédé dans son effectif ces dernières années. C’est ainsi que selon Todo Fichajes, le président espagnol de l’Olympique de Marseille ne vendra Milik cet été que si une offre démentielle arrive sur son bureau.

A en croire le média espagnol, une vente d’Arkadiusz Milik pour 10 à 12 ME comme cela a été évoqué en Italie n’a aucune chance d’intervenir. Et pour preuve, Pablo Longoria fixerait désormais le prix d’Arek Milik à environ 22 ME. Un prix qui s’explique notamment par le fait que le Polonais s’est totalement relancé à Marseille avec 3 buts en 7 matchs et un retour en sélection à quelques mois de l’Euro 2021. De plus, la Juventus Turin n’est pas seule sur le coup puisque le média nous apprend que l’Atlético de Madrid et le FC Séville se sont récemment renseignés sur la situation d’Arkadiusz Milik. Pablo Longoria aura ainsi le luxe de faire monter les enchères dans le but de vendre son attaquant le plus cher possible. Il reste par ailleurs possible de voir Milik rester une saison de plus à Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, à condition bien sûr que l’OM se qualifie au moins pour l’Europa League. C’est tout l’enjeu de la fin de saison pour les coéquipiers de Florian Thauvin et de Dimitri Payet…