OM : Thauvin n’est pas mort, sa réponse est énorme

Vendredi, lors de la conférence de presse avant le match face aux Girondins de Bordeaux, André Villas-Boas a annoncé une mauvaise nouvelle à propos de Florian Thauvin au sein de l’Olympique de Marseille.

Absent depuis le mois de septembre dernier, le champion du monde devait initialement reprendre la compétition en février. Sauf que sa blessure à la cheville n’évolue pas vraiment dans le bon sens… « Le chirurgien a une opinion contraire à la nôtre et veut être plus patient que le staff de l’OM. C’est lui qui reste l’expert. On voudrait accélérer, mais le chirurgien ne veut pas. Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C’est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian veut pousser un peu plus mais c’était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient », a alors lancé AVB. Opéré en octobre dernier, Flotov sera donc resté sur le flanc pendant six mois, autant que pour une rupture des ligaments croisés d’un genou.

Une absence longue durée qui étonne sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, @Vincent1393 s’est même moqué de l’attaquant français avec un montage sur lequel on voit Thauvin alité à l'hôpital avec les membres de la série « H » : « Selon l'équipe médicale de l'OM, Florian Thauvin devrait se remettre à bouger d'ici quelques temps ». Un tweet qui n’a pas plu au principal intéressé, qui a rétorqué avec une vidéo à l’appui, sur laquelle on le voit courir sur un tapis de course. « Je crois qu’il bouge déjà très bien », a ainsi lancé l’ailier olympien, qui espère rejouer au Vélodrome le plus rapidement possible. L’OM de Villas-Boas n’attend que cela après un mercato d’hiver sans recrue !