OM : L’imbroglio continue, le retour de Thauvin repoussé !

Florian Thauvin doit respecter une nouvelle pause dans son programme après l’opération à la cheville, et l’OM avoue un retard d’au moins 20 jours sur le retour prévu de l’international français.

Blessé pendant la préparation puis opéré de la cheville, Florian Thauvin se rapprochait d’un retour. Mais les premiers effets secondaires de la reprise de la course ne sont pas bons. C’est l’aveu qu’a fait André Villas-Boas à propos de son ailier international, qui ne pourra pas reprendre la compétition en février. Au début son retour était prévu pour le mois de janvier, mais la prudence a rapidement été de mise dans ce dossier compliqué, et qui fait l’objet de désaccords entre différents médecins, y compris sur le geste opératoire. L’entraineur de l’OM a expliqué qu’il se fiait aux conclusions des médecins, même si cela veut dire attendre encore plus d’un mois.



« On n'a pas de bonnes nouvelles, le chirurgien n'est pas d'accord avec nous, il veut être plus patient et préventif. On voulait accélérer. On peut penser à lui seulement au début de mars. C'est une défaite pour moi et le chirurgien… On parle d'un retard de 20 jours. Première semaine de mars pour commencer à gagner quelques minutes avec l'équipe. C'est vrai qu'on était un peu plus positif avant son opération. On va respecter le timing », a lancé l’entraineur portugais en conférence de presse. Un dossier qui interpelle tout de même, sachant que Thauvin s’est blessé le 14 juillet 2019, et ne s’est fait opérer que deux mois plus tard, alors que le staff de l’OM n’y était pas favorable. En attendant, entre ce retard et la reprise du rythme, l’OM ne pourra pas vraiment compter sur un Florian Thauvin en grande forme avant le mois d’avril, le mois de mars était vite coupé par les matchs internationaux.