OM : Thauvin et Marseille, les négociations patinent

Auteur de cinq buts et de trois passes décisives depuis le début de la saison, Florian Thauvin est sans conteste le meilleur joueur de l’OM actuellement.

Comme l’ensemble des joueurs à la disposition d’André Villas-Boas, le natif d’Orléans n’a pas fait le poids contre Manchester City, la semaine dernière en Ligue des Champions. Mais sur la scène nationale, Florian Thauvin fait largement le travail. De nouveau auteur d’une passe décisive à Lorient le week-end dernier, il contribue nettement au bon début de saison de l’OM sur un plan comptable en Ligue 1. Au vu de ses performances, il est d’autant plus urgent pour Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria de le prolonger. Car pour rappel, Florian Thauvin sera libre de s’engager dans le club de son choix en juin 2021, et de s’entendre contractuellement avec son futur club dès le mois de janvier.

La situation est extrêmement tendue pour Marseille, qui ne dispose pas d’une surface financière lui permettant de faire des folies en prolongeant un joueur émargeant à près de 400.000 euros par mois. Les supporters de l’OM, tout comme André Villas-Boas, espèrent toutefois une issue rapide. Mais ce n’est clairement pas la tendance des dernières heures, à en croire Calcio Mercato. Et pour cause, le média italien croit savoir en ce début de saison que les négociations patinent entre Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria et Jean-Pierre Bernès, le représentant de Florian Thauvin. Le dossier est d’autant plus complexe pour Marseille que plusieurs très gros clubs européens sont sur les rangs, à l’instar de l’AC Milan. En tête de la Série A, la formation guidée par Zlatan Ibrahimovic a tout d’un cador très sexy pour Florian Thauvin. Reste maintenant à voir si les clubs intéressés seront enclins à assumer le salaire colossal du joueur de l’OM. Au vu de la crise, ce n’est pas certain et c’est bien la principale chance de Marseille de limiter la casse.