OM : Thauvin dégoûté, la révélation glaçante

Dans : OM.

De loin le meilleur Marseillais depuis le début de la saison, Florian Thauvin a été impuissant face à Manchester City mardi (0-3).

Aligné à la pointe de l’attaque phocéenne au côté de Nemanja Radonjic, l’attaquant de l’OM a touché le poteau sur une frappe lointaine. Ce fut la seule réelle occasion des Marseillais contre Manchester City, qui n’affichait pourtant pas une forme optimale au Vélodrome. Mais la tactique trop frilleuse d’André Villas-Boas n’a pas permis à l’Olympique de Marseille de créer la sensation face au vice-champion d’Angleterre en titre. Plus globalement, le jeu offensif de l’OM laisse à désirer depuis le début de la saison. Ce qui a le chic de sérieusement gonfler Florian Thauvin, selon les indiscrétions glanées par le journal L’Equipe. Et cela alors que l'ailier marseillais sera en fin de contrat en juin 2021...

« AVB va devoir gérer les egos, dans un groupe qui s'est étoffé et où les joueurs offensifs n'ont pas l'air de prendre beaucoup de plaisir. La déclaration de Thauvin après City est une pierre dans son jardin » lance le quotidien, alors que Florian Thauvin avait été très cash au coup de sifflet final en indiquant que « lorsque vous passez tout le monde à trois mètres de votre but et qu’il reste 70 mètres à parcourir pour avoir une occasion, c’est difficile d’avoir les jambes ». Le quotidien national ne condamne pas pour autant André Villas-Boas, le média précisant clairement que le Portugais conserve la confiance du vestiaire. Sur le banc face à Manchester City, Dimitri Payet et Dario Benedetto sont orgueilleux. Les deux hommes, capitaux dans l’obtention de la qualification en Ligue des Champions la saison dernière, sont conscients de ne pas afficher le niveau attendu depuis le début de la saison, et n’en veulent pas à André Villas-Boas. Le vestiaire n’est donc pas (encore) au bord de l’implosion.