OM : Thauvin et Lopez, alerte séisme au mercato !

Dans : OM.

Dans une situation financière préoccupante, l’Olympique de Marseille doit vendre pour environ 60 ME lors du prochain mercato.

Une nécessité absolue afin d’éviter une sanction trop lourde de la part de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Heureusement pour lui, Jacques-Henri Eyraud dispose d’un effectif dans lequel plusieurs joueurs disposent d’une belle valeur marchande : Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Morgan Sanson, par exemple. Maxime Lopez pourrait également être cité, lui qui est évalué à environ 10 ME et figure dans le viseur du FC Séville. Néanmoins, le joueur formé à Marseille pourrait bien compliquer les plans de son président durant le mercato, selon les informations d’Estadio Deportivo.

Un départ libre pour Lopez, comme Thauvin ?

En effet, le média andalou affirme que Maxime Lopez, en fin de contrat avec Marseille en 2021, s’interroge sur son avenir. A tel point qu’il envisage un départ pour zéro euro dans un an, à l’image de son ami Florian Thauvin. Une information qui vient mettre en évidence un problème majeur dans la gestion de l’OM, qui compte plusieurs joueurs en fin de contrat en 2021 et qu’il faudra donc soit vendre cet été, soit prolonger afin d’éviter de les voir partir pour zéro euro. Outre Lopez et Thauvin, quatre autres joueurs sont dans la même situation : le capitaine Steve Mandanda, Kostas Mitroglou, Valère Germain et Jordan Amavi. Des joueurs à gros salaire mais qui pourraient également rapporter une somme d’argent importante à Marseille s’ils étaient vendus. Autant dire que pour Jacques-Henri Eyraud, il y a urgence alors que le club phocéen ne dispose toujours pas de « head of football », poste pour lequel Olivier Pickeu a longtemps été pressenti comme le favori, ce qui n’est plus le cas.