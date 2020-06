OM : Pickeu à Marseille, l’attitude sidérante d’Eyraud dévoilée

Dans : OM.

Ces derniers jours, de nombreuses informations contradictoires ont circulé au sujet d’Olivier Pickeu, pressenti pour devenir le futur head of football de l’OM.

Via son compte Twitter jeudi, l’insider OM-United a indiqué que l’ancien manager général du SCO d’Angers n’était pas une cible prioritaire de Jacques-Henri Eyraud. Une information très étonnante puisque de nombreux médias français s’étaient accordés pour dire qu’Olivier Pickeu était bien en discussions avancées avec Marseille, et qu’il était favori pour en devenir le futur directeur général du football. Une version de nouveau confirmée par Manu Lonjon, lequel a toutefois indiqué qu’il n’y avait pas eu le moindre contact entre Olivier Pickeu et Jacques-Henri Eyraud pour l’instant. Des révélations troublantes, qui laissent clairement songeur sur l’attitude du président olympien alors que le mercato français doit ouvrir ses portes dans les jours à venir…

« J’ai eu des informations à ce sujet. Olivier Pickeu est bien dans les plans de l’Olympique de Marseille. Il a discuté avec des gens, mais il n’a jamais rencontré Jacques-Henri Eyraud. En revanche, Pickeu n’a aucune impatience et contrairement à ce qui a été dit, il n’est pas pressé. Il discute bien avec Marseille mais l’info qui est dingue, c’est qu’il n’a jamais rencontré Jacques-Henri Eyraud. Vous entendez ce que l’on vous dit ? Le mec est en discussion, il fait des entretiens avec des chasseurs de tête, mais il n’a jamais parlé au président. Eyraud met en place un modèle extraordinaire dans le sens pas commun… Ce que je peux vous dire en tout cas, c’est que Pickeu discute bien avec l’OM » a indiqué le journaliste sur Twitch. Reste maintenant à voir si JHE a prévu de passer la seconde dans ce dossier urgent, ou s’il souhaite encore temporiser quelques semaines…