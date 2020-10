OM : Thauvin à l'AC Milan dès le mercato d'hiver ?

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas prolongé Florian Thauvin qui entre dans sa dernière année de contrat. L’AC Milan souhaite en profiter pour faire signer le champion du monde.

Florian Thauvin est dans l’attente. Son avenir à l’Olympique de Marseille est brouillé par sa situation contractuelle. Lié au club phocéen jusqu’à la fin de la saison, il n’a pas reçu de signaux de la part de sa direction concernant une prolongation. Une situation compromettante qui plonge le natif d’Orléans dans le flou le plus total, il l’a fait savoir au quotidien L’Équipe ces dernières semaines. « J’estime que c’est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu’un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd’hui. Un départ libre, envisageable ? Bien évidemment. Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. Je n’ai pas de proposition de contrat de l’OM », déclarait-il, clairement dérangé par cette situation.

Le malheur de l’OM de voir partir son champion du monde peut alors faire le bonheur des autres. Il faut dire que recruter un joueur estimé à 32 ME sans dépenser le moindre euro n’est pas une opportunité qui se présente tous les jours. En Italie, l’AC Milan l’a clairement compris et s’est positionnée pour rapatrier le Marseillais l’été prochain. Un accord verbal aurait même été trouvé entre le joueur et l’écurie lombarde. Cependant, Calciomercato explique que les Rossoneri veulent mettre un grand coup d’accélérateur, afin d’obtenir la signature de Florian Thauvin cet hiver contre une faible compensation financière. Une volonté qui sera guidée par la situation contractuelle du numéro 26 marseillais.