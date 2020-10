OM : Thauvin déjà d'accord avec l'AC Milan pour 2021 ?

Dans : OM.

Sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin prochain, Florian Thauvin est susceptible de quitter son club gratuitement. Le Milan AC est à l’affût et semble déjà travailler à son arrivée l’été prochain.

Florian Thauvin est l’un des hommes providentiels de l’OM en ce début de saison. Impliqué sur cinq buts en Ligue 1 (deux réalisations et trois passes décisives), l’international français est clairement le rayon de soleil du secteur offensif phocéen. Il peut espérer réaliser une grande saison, au cours de laquelle il tentera de se distinguer en Ligue des Champions. Les dirigeants du club olympien ont ce même désir mais font face à une urgence dans le cas du natif d’Orléans. Son contrat prend fin en juin 2021. La possibilité de le voir partir gratuitement l’été prochain augmente donc un peu plus chaque jour, et forcément cela ne fait pas le bonheur des dirigeants de l'Olympique de Marseille.

L’OM va donc devoir s’activer pour le prolonger. D’autant que l’AC Milan lui fait déjà les yeux doux. Ce week-end, une information venant d’Espagne vient un peu plus renforcer l’intérêt du club lombard. Selon Todo Fichajes, la formation milanaise a déjà un accord verbal avec Florian Thauvin en vue d’un transfert l’été prochain. L’employeur de Zlatan Ibrahimovic tente depuis un certain temps de faire venir le champion du monde et espère y parvenir au prochain mercato estival. Une information qui aura le don de mettre un peu plus Pablo Longario et l'OM sous pression. Dans cette opération, le temps ne joue pas en la faveur de l’Olympique de Marseille, et le départ de Florian Thauvin pour zéro euro dans moins d'un an se dessine fortement au fur et à mesure que la saison avance.