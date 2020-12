OM : Strootman prêt à quitter Marseille dès cet hiver ?

Dans : OM.

Remplaçant mais tout de même régulièrement utilisé l’an passé, Kevin Strootman ne fait clairement pas partie des plans d’André Villas-Boas cette saison.

Et pour cause, les venues de jeunes joueurs prometteurs tels que Michaël Cuisance ou Pape Gueye ont été fatales à l’international néerlandais, qui n’a disputé que 167 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Un brutal déclassement qui est évidemment difficile à digérer pour l’ancien taulier de l’AS Roma, plus gros salaire de l’effectif marseillais à hauteur de 500.000 euros par mois. De toute évidence, cette situation perdante-perdante ne peut pas s’éterniser, alors que se profile l’Euro 2021, que Kevin Strootman veut absolument disputer avec les Pays-Bas.

C’est ainsi que selon France Football, un départ du Néerlandais lors du mercato hivernal du mois de janvier n’est pas à écarter. Pour le magazine, les déclarations d’André Villas-Boas, qui a fait savoir en conférence de presse que plusieurs joueurs ne seront pas retenus au mercato hivernal, visaient notamment Kevin Strootman. Le coach portugais a par ailleurs été très cash avec son milieu de terrain de 31 ans en lui expliquant les yeux dans les yeux qu’il passait derrière Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Pape Gueye, Morgan Sanson ou encore Michaël Cuisance au milieu de terrain. Eliminé de toutes compétitions européennes, l’Olympique de Marseille n’aura plus beaucoup l’occasion de faire tourner son effectif. S’il reste en Provence, la saison risquerait d’être longue pour Kevin Strootman. Et doucement, mais surement, son rêve de disputer l’Euro 2021 avec les Pays-Bas s’éloignerait. Reste maintenant à trouver un club capable d’assumer son salaire totalement hors sol. Ce sera sans doute le plus dur pour Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud…