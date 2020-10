OM : Strootman à la cave, un gâchis à 6 ME par an !

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé au milieu de terrain avec les signatures de Pape Gueye et de Michaël Cuisance.

La concurrence est désormais féroce dans ce secteur de jeu avec six joueurs pour trois places. Car en plus des deux recrues, Morgan Sanson, Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Kevin Strootman sont toujours là. En ce qui concerne le Néerlandais, il y a toutefois de quoi être inquiet au sujet de son temps de jeu pour la saison à venir. Consultant pour Le Phocéen, Bernard Rodriguez a été très cash avec Kevin Strootman, indiquant que l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma ne serait rien d’autre qu’un remplaçant utile pour tenir un score favorable en fin de match. Un rôle inédit pour un joueur payé à hauteur de 6 ME par an en Provence…

Strootman 6e choix au milieu de terrain ?

« Un entraîneur ne raisonne pas en termes d'équipe, mais en termes d'effectif. Donc, posséder six joueurs pour un milieu à trois, c'est complètement normal. Ce qui ne le serait pas, ce serait d'en avoir cinq ou dix. Là, les postes sont doublés pour parer aux absences mais aussi pour instaurer une concurrence. Dans mon esprit, je pense qu'un Strootman est plus voué aux fins de matches pour conserver un score, et que Gueye reste un jeune joueur qui va se montrer petit à petit pour grignoter du temps de jeu. Donc, j'estime que ces trois places vont se jouer entre le trio habituel et Mickaël Cuisance. Ce dernier n'étant pas une sentinelle pour moi, la concurrence va se jouer pour lui avec Sanson et Rongier pour une place de relayeur. Kamara ne risque pas grand-chose et Gueye est là pour le suppléer si besoin » a fait savoir le technicien marseillais, pour qui Kevin Strootman ne se contentera que des miettes cette saison derrière Gueye, Rongier, Kamara, Sanson et Cuisance…