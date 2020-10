OM : Strootman a tout raflé, les salaires XXS des recrues

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est montré actif sur le marché des transferts… sans pour autant faire exploser sa masse salariale.

Pour rappel, le club phocéen a bouclé cinq renforts : Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance. Cinq joueurs qui auront forcément leur carte à jouer dans les semaines à venir, avec le championnat mais également la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et alors que l’OM n’a pas payé de gros transferts cet été, hormis pour Luis Henrique, il semblerait que Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud aient également eu l’intelligence de ne pas recruter des joueurs hors de prix en ce qui concerne les salaires.

Dans un tableau récapitulatif des salaires de l’effectif de l’Olympique de Marseille, le site Football Club de Marseille nous apprend ainsi que les cinq recrues estivales figurent tout en bas du classement des salaires. En bref, le salaire maximal pour une recrue à Marseille cet été est de 125.000 euros par mois, ce qui correspond aux émoluments de Michaël Cuisance, Pape Gueye et Leonardo Balerdi. De son côté, Yuto Nagatomo est rémunéré à hauteur de 83.000 euros par mois. Le salaire de Luis Henrique est encore inférieur puisqu’il est estimé à 65.000 euros par mois. Assurément, l’époque des gros salaires est désormais révolue à l’Olympique de Marseille, qui continue toutefois d'assumer les gracieux salaires de joueurs tels que Kevin Strootman (6 ME par an), Florian Thauvin (5 ME par an), Kostas Mitroglou (4 ME par an) ou encore Valère Germain (3.6 ME par an). Sans aucun doute, le mercato estival 2021 était le point de départ d’une nouvelle politique à Marseille, axée sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs ne bénéficiant pas encore de salaires colossaux, et susceptibles d’être revendus à prix d’or.