OM : Sorloth remplaçant de Benedetto, Longoria a le secret !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Avant la fermeture du marché des transferts, prévue le 31 août prochain, l’Olympique de Marseille veut impérativement recruter un nouvel avant-centre. Et l’heureux élu pourrait bien être Alexander Sorloth !

Le nom de l'international norvégien circule effectivement avec insistance du côté du Stade Vélodrome depuis quelques jours. Il faut dire que Pablo Longoria a bien ciblé l’attaquant du RB Leipzig pour en faire le potentiel concurrent d’Arkadiusz Milik cette saison. Si le président olympien a sûrement d’autres dossiers offensifs en tête, celui-ci commence quand même à sentir bon. Car selon les informations de Sabah Spor, Sorloth prend bien la direction de Marseille en cette fin de mercato. D’après le média turc, le joueur de 25 ans veut rejoindre le Vieux-Port, et le récent intérêt de Fenerbahce n’a pas changé la donne. Mais alors que le club phocéen est aussi en train de finaliser l’arrivée de Pol Lirola au poste de latéral droit, comment Longoria compte financer ce transfert ?

Un prêt avec option d’achat obligatoire pour Sorloth

Considéré comme une belle affaire du mercato, le buteur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2025, est estimé à 16 millions d’euros. Histoire d’éviter de se mettre encore un peu plus dans le rouge, l’OM va proposer un prêt avec une option d'achat automatique à lever dans un an, comme cela a été le cas dans le deal avec la Roma pour Cengiz Under. Si tout cela se confirme, Sorloth débarquerait pour prendre la place de Dario Benedetto. Pisté par le Betis Séville, qui propose un prêt sans option, l’attaquant argentin a envie de quitter Marseille, vu que Jorge Sampaoli ne lui fait pas confiance. Mais vu que l’OM ne touchera pas beaucoup d’argent pour Benedetto, Longoria a donc dû opter pour cette option du paiement différé pour Sorloth. Reste à savoir si cela va convenir à Leipzig, qui a quand même acheté le Norvégien pour 20 millions d’euros il y a un an...