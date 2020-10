OM : Sept départs programmés pour zéro euro ?

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille s’est montré globalement actif cet été sur le marché des transferts avec les signatures de Gueye, Balerdi, Nagatomo, Cuisance et Luis Henrique.

En revanche, le club phocéen n’a pas véritablement enregistré de grosses ventes durant l’été. Bouna Sarr et Maxime Lopez sont les seuls à avoir quitté le navire, pour un total atteignant à peine les 15 ME. Lors des prochaines périodes de transfert, il y a ainsi de grandes chances que Frank McCourt exige des ventes auprès de Pablo Longoria et de Jacques-Henri Eyraud. En attendant de savoir si le directeur sportif espagnol sera en mesure de dégraisser, il est acquis que plusieurs joueurs en fin de contrat en 2021 ne seront pas prolongés, selon les informations de La Provence.

L’objectif de Pablo Longoria est clairement de prolonger Florian Thauvin et Jordan Amavi. En revanche, sept joueurs ne devraient pas se voir proposer de prolongation de la part de l’Olympique de Marseille : Valère Germain, Kostas Mitroglou, Yuto Nagatomo, Yohann Pelé, Christopher Rocchia, Saif-Eddine Khaoui et enfin Florian Chabrolle. Des joueurs sur lesquels André Villas-Boas ne compte pas particulièrement pour l’avenir. Mais le Portugais étant également en fin de contrat, certains dossiers pourraient être pilotés par Pablo Longoria, sans réellement prendre en compte l’avis d’André Villas-Boas. A moins qu’en cours de saison, l’ancien entraîneur du FC Porto ne trouve un accord avec Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt afin de prolonger, et ne devienne ainsi le décideur principal du futur mercato. Quoi qu’il en soit, les sept joueurs précédemment cités ne devraient pas faire de vieux os à l’Olympique de Marseille.