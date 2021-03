OM : Sampaoli ou l’argent, le cœur de Vidal balance

Dans : OM.

Son entourage l’a confirmé, Arturo Vidal a bien été contacté par Jorge Sampaoli afin de rejoindre l’OM lors du prochain mercato.

L’Olympique de Marseille ne conservera pas à la fois Nctham, Cuisance, Gueye et Kamara cet été. Pour cette raison, Jorge Sampaoli a anticipé sur le poste de milieu de terrain en contactant directement Arturo Vidal, son ancien taulier avec la sélection du Chili. Les deux hommes entretiennent une excellente relation, raison pour laquelle Jorge Sampaoli souhaite impérativement accueillir le joueur de l’Inter Milan lors du prochain mercato. A en croire les informations de Calcio Mercato, l’ex-roc de la Juventus Turin et du Bayern Munich a été plutôt réceptif à l’appel de Jorge Sampaoli.

En effet, le média transalpin affirme que le contact est bien passé entre l’entraîneur de l’OM et Arturo Vidal, lequel n’est pas fermé à l’idée de découvrir la Ligue 1 sous les ordres de l’un de ses mentors. A Marseille, Arturo Vidal pourrait être un des leaders en compagnie de Payet, Mandanda ou encore Alvaro et ne serait pas de trop pour guider un effectif très jeune pour le reste (Luis Henrique, Radonjic, Lirola, Caleta-Car, Balerdi, Kamara, Gueye). Un hic pourrait toutefois faire capoter l’opération et ce n’est pas une surprise, il s’agit de la partie économique.

Un salaire démentiel à l'Inter Milan

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal n’est pas enclin à sacrifier le salaire colossal qui est le sien à l’Inter Milan, où il est encore sous contrat pour un an et demi. Chez les Nerrazzuri, le milieu de terrain chilien perçoit la coquette somme de 5 millions d’euros par an, qui pourrait gonfler jusqu’à 6,5 millions d’euros lors de sa dernière année de contrat, comme spécifié lors de son engagement. Des sommes qui vont donner le vertige à Pablo Longoria, le président de l’OM, qui ne s’investira dans ce dossier que si Arturo Vidal est prêt à consentir un effort financier pour rejoindre Marseille. Si ce n’est pas le cas, alors le soldat de Jorge Sampaoli ne rejoindra jamais la Provence…