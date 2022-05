OM : Sampaoli menacé en cas de crash final ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria était décidé à conserver Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais rien ne sera fait avant de connaître le classement final de l'OM en Ligue 1.

Il y a une semaine jour pour jour, Marseille était sur son petit nuage avant de recevoir Lyon, puis Feyenoord au Vélodrome. Deux matchs qui ont tourné à la catastrophe, puisque l’OL a plié l’OM en Ligue 1, puis c’est le club néerlandais qui a privé le club phocéen d’une finale européenne après un triste 0-0. Ajoutez à cela, la fin de saison prématurée de Dimitri Payet, blessé au mollet, et vous obtenez une possible fin de saison très compliquée pour Jorge Sampaoli. En déplacement ce dimanche à Lorient, l’Olympique de Marseille doit s’imposer avant de jouer contre Rennes et Strasbourg, car le risque est désormais sérieux de non seulement abandonner la place de vice-champion de France, et son ticket automatique pour la Ligue des champions, mais même de tomber du podium de la Ligue 1. Tandis que les supporters marseillais sont en apnée, alors qu’ils pensaient bien vivre sereinement ce mois de mai, la situation de l’entraîneur argentin de l’OM est subitement plus floue.

Jorge Sampaoli et l'OM, les négociations à l'arrêt ?

Pourtant, il y a quelques jours, Pablo Longoria avait clairement fait comprendre qu’il travaillait à la prolongation du contrat de Jorge Sampaoli. « Jorge Sampaoli incarne les valeurs idéales pour construire, passion, amour du jeu, s’est justifié le dirigeant espagnol sur Europe 1. Je prends du plaisir à regarder l'OM. Il est content à Marseille, il veut s'installer. Je veux lui donner de la continuité. », avait indiqué le président de l’Olympique de Marseille au sujet de celui qu’il était allé chercher d’urgence pour prendre les commandes du club l’an dernier après le départ d’André Villas-Boas. Alors, pour finir de convaincre Pablo Longoria de faire les efforts financiers nécessaires, Jorge Sampaoli a tout intérêt à amener l’OM en Ligue des champions la saison prochaine, sinon le deal pourrait tomber à l’eau. « Le bilan de Sampaoli ne sera pas jugé avec la même bienveillance si son équipe échoue au pied du podium après avoir occupé la deuxième place aussi longtemps », explique Vincent Garcia dans le quotidien sportif. Et cela d'autant plus que la grogne de certains supporters est repartie après le fiasco en C4 attribué aux mauvais choix de l'entraîneur argentin.