OM : Ça discute avec Sampaoli, Longoria se fait plaisir

Satisfait du travail de Jorge Sampaoli, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a entamé des discussions avec son entraîneur en vue d’une prolongation de contrat. Le dirigeant espère sécuriser l’avenir de l’Argentin, dont la philosophie de jeu l’enchante au Vélodrome.

Connu pour son manque de fidélité, Jorge Sampaoli n’est pas du genre à s’installer durablement. L’entraîneur argentin n’a pas tardé à refaire ses valises lors de ses précédentes expériences au FC Séville, à Santos ou encore à l’Atlético Mineiro. Il faut dire que ses méthodes ont tendance à perdre en efficacité au fil des mois. On pouvait donc craindre une baisse de régime à l’Olympique de Marseille pendant cette deuxième partie de saison.

Mais à trois journées de la fin, et malgré la défaite contre l’Olympique Lyonnais (0-3) dimanche dernier, force est de constater que le dauphin du Paris Saint-Germain tient bon. La philosophie de jeu instaurée par Jorge Sampaoli reste bénéfique pour les Marseillais. C’est pourquoi le président Pablo Longoria, toujours aussi euphorique en tribunes, souhaite prolonger son coach sous contrat jusqu’en 2023. « Jorge Sampaoli incarne les valeurs idéales pour construire, passion, amour du jeu, s’est justifié le dirigeant espagnol sur Europe 1. Je prends du plaisir à regarder l'OM. Il est content à Marseille, il veut s'installer. Je veux lui donner de la continuité. »

🗞Harit sur Sampaoli : «Je l'apprécie humainement et le respecte beaucoup. On a eu des moments plus compliqués. Je n'étais pas en colère contre lui mais parfois je pensais qu'il ne m'aimait pas. Il me l'a dit les yeux dans les yeux et moi aussi : ‘Je t'aime beaucoup’.» (@lequipe) pic.twitter.com/tJjEiVPdXX