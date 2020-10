OM : Rongier, Strootman, L’Equipe fait hurler les Marseillais

Dans : OM.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions après plus de six ans d’absence.

Les hommes d’André Villas-Boas auront à cœur de bien débuter leur campagne européenne à l’occasion du déplacement à l’Olympiakos. Dans un stade vide, l’OM aura toutes ses chances de ramener la victoire, et ce malgré la suspension de Boubacar Kamara. Suspendu en raison d’un carton rouge récolté en Ligue Europa en 2018, le milieu défensif va cruellement manquer à André Villas-Boas. Pour le remplacer, le Portugais dispose toutefois de nombreuses solutions au vu du nombre de milieux de terrain à sa disposition : Pape Gueye, Valentin Rongier, Morgan Sanson, Kevin Strootman ou encore Michaël Cuisance.

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, c’est l’international néerlandais qui a les faveurs d’André Villas-Boas afin de combler l’absence de Boubacar Kamara. L’ancien milieu défensif de l’AS Roma pourrait être associé à Michaël Cuisance… et à Morgan Sanson, ce qui ferait alors sauter Valentin Rongier du onze de départ. Une aberration pour les supporters phocéens, lesquels commencent sérieusement à transpirer. « Incroyable cette immunité dont bénéficie Sanson alors qu'au milieu de terrain, c'est un des très rares postes où on a du choix. Et Strootman titulaire j'y crois moyen », « Rongier mange Sanson matin et midi soir en terme de régularité. C’est injuste sérieux... », « Rongier retrouve un niveau intéressant et tu le sors pour mettre Strootman le joueur le plus lent de tout l'occident qui va se prendre un rouge à la 18e » ou encore « Mais Sanson il a des photos compromettantes d’AVB ou quoi? Et Strootman la charrette en 6 dans un match de LDC... Gueye le surpasse à ce poste » peut-on lire sur Twitter, où les fans de l’OM commencent sérieusement à paniquer à l’idée de voir Kevin Strootman titulaire face à l’équipe de Mathieu Valbuena.