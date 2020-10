OM : Strootman titulaire en LDC, les Marseillais en sueur

Dans : OM.

Plus gros salaire du club, Kevin Strootman prend confortablement place sur le banc à chaque match de l’OM ou presque.

Le milieu de terrain néerlandais est une véritable déception depuis son arrivée en provenance de l’AS Roma pour 25 ME, et sa situation ne s’arrange pas. Totalement invendable avec ses émoluments, Strootman n’a pas le niveau Ligue 1 aux yeux de son entraineur, et son manque de rythme l’empêche également de retrouver des sensations. Malgré cela, il est pressenti selon L’Equipe pour être titulaire ce mercredi soir sur le terrain de l’Olympiakos.

Boubacar Kamara sera en effet suspendu pour cette rencontre, et André Villas-Boas n’envisage pas de lancer le jeune Pape Gueye d’emblée pour cette rencontre au Pirée. André Villas-Boas mise sur l’expérience du Néerlandais pour faire face à un milieu de l’Olympiakos jugé plutôt costaud que rapide, ce qui convient mieux à Strootman devant la défense. L’entraineur de l’OM a déjà démontré, face au PSG comme face à l’OL, qu’il faisait confiance au Néerlandais dans les gros matchs, et cela devrait donc continuer pour cette nouvelle campagne européenne. Un choix qui demande bien évidemment confirmation au moment de la composition des équipes officielles, mais cela donne déjà quelques gouttes de sueur aux supporters de l’OM sur les réseaux sociaux.

