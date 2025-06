OM ‍: Rongier prêt à claquer la porte

Dans : OM.

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier n'a toujours pas prolongé. Et l'écart entre ses exigences et l'offre de l'OM est colossal.

Six ans ou presque après être arrivé à l'Olympique de Marseille en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier pourrait bien ne plus jamais porter le maillot du club phocéen en compétition officielle. En effet, alors que son contrat s'achèvera en juin 2026, après une première prolongation signée en 2022, le milieu de terrain de 30 ans n'a pas trouvé le moindre accord avec Pablo Longoria pour rester plus longtemps à l'OM. Et à en croire Baptiste Chaumier et Anthony Clément, les deux journalistes de L'Equipe, cela commence à sérieusement se tendre entre les représentations de Valentin Rongier et le patron de l'Olympique de Marseille, au point même que le départ du joueur durant l'été ne serait pas une colossale surprise. Pourtant, comme ses prédécesseurs, Roberto De Zerbi a constaté l'apport important de l'ancien Nantais dans son équipe.

Rongier trop gourmand pour prolonger à l'OM ?

Malgré cela, l'entraîneur italien de l'OM, tenu au courant des négociations en cours, sait que cela ne s'annonce pas très bien dans ce dossier. « Rongier a lui entamé des négociations pour une prolongation - son contrat court jusqu'en 2026 - mais elles promettent d'être longues, les positions des deux parties étant encore éloignées. Trop ? », font remarquer les deux journalistes, qui rappellent que dans le même temps, Pablo Longoria n'est pas resté sans rien faire. En effet, le dossier Angel Gomes a très bien avancé et l'Olympique de Marseille ne sera pas dépourvu si les discussions avec Valentin Rongier tournent au fiasco, comme cela semble désormais pouvoir être le cas. Le départ du joueur français serait tout de même une grosse perte pour l'OM, Rongier ayant tout de même participé à 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le club phocéen.