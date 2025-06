OM ‍: Longoria finalise un premier coup de génie

L'OM avance doucement, mais surement dans un très gros dossier pour se renforcer dès le mois de juin. Angel Gomes fonce en effet vers Marseille, dans un transfert gratuit.

Pour le moment discret sur la première partie du marché des transferts, l’Olympique de Marseille se concentre sur les très bonnes opérations que représentent les joueurs libres de tout contrat. C’est ce qui a permis par le passé de récupérer des très bonnes pioches comme Adrien Rabiot notamment. Pablo Longoria concentre ses efforts sur Angel Gomes, qui arrive en fin de contrat du côté de Lille. L’Anglais est très suivi dans son pays d’origine, mais cela n’empêche pas l’OM de tenter crânement sa chance, et cela, avec réussite. Les négociations étaient considérées comme avancées ces derniers jours, et Fabrizio Romano confirme que Pablo Longoria continue d’aller dans le bon sens pour régler la venue du milieu de terrain lillois, très proche de Mason Greenwood.

🔵⚪️ Olympique Marseille keep advancing on formal steps for Angel Gomes free transfer.



The expectation is for the deal to get done and sealed soon. pic.twitter.com/sPEF72VXNU