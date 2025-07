OM ‍: Rongier contre Weah, la Juventus s'agite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato s'agite du côté de l'Olympique de Marseille, mais Longoria et Benatia doivent rivaliser d'ingéniosité pour s'offrir l'ensemble des renforts dont ils rêvent. Pour faire signer Weah, les dirigeants de l'OM ont une idée dévoilée par la presse italienne.

Nous sommes à la veille du 14 juillet, et du côté de Marseille, c'est un véritable feu d'artifice qui s'annonce dans les prochains jours pour les supporters du club phocéen. Alors que les rumeurs Aubameyang, Paixao et désormais Fofana excitent tout le monde, et on peut le comprendre, la signature de Timothy Weah paraît d'un seul coup plus incertaine. La Juventus envisageant de vendre Alberto Costa, Igor Tudor a demandé à ses dirigeants de prendre leur temps concernant Timothy Weah. Cependant, ce dimanche, Matteo Moretto l'a confié dans un podcast sur la chaîne Youtube de Fabrizio Romano, pour aboutir à un accord avec la Juventus, l'Olympique de Marseille propose de travailler sur une opération qui verrait Valentin Rongier rejoindre le club turinois, tandis que Timothy Weah irait à l'OM.

Rongier à la Juventus pour tout débloquer ?

Gli occhi della Saudi Pro League su Éderson, centrocampista dell’Atalanta.



La Juventus continua a pensare a Morten Hjulmand per il centrocampo. Proposto anche Valentin Rongier.



Le ultime novità di mercato su youtube ⤵️🇮🇹https://t.co/6VzC2YyBMS — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 12, 2025

Même si la Juventus pense d'abord à Morten Hjulmand, le milieu de terrain international danois du Sporting pour renforcer son milieu de terrain, la venue de Valentin Rongier est également envisagée. Du côté de l'Olympique de Marseille, on est très favorable à un départ du joueur français, qui n'a plus qu'un an de contrat avec l'OM et pour qui Pablo Longoria est prêt à accepter une offre à hauteur de 10 millions d'euros. Ces derniers jours, les noms du Stade Rennais et du Paris FC ont circulé, mais sans que cela se concrétise. La perspective de jouer à la Juventus, club légendaire s'il en est, pourrait être la vraie bonne solution pour Valentin Rongier, lequel a bien compris que son avenir n'était plus au Vélodrome.

Si en plus, le départ de Rongier à la Juventus facilite la venue de Weah à l'Olympique de Marseille, les choses pourraient se terminer idéalement pour les deux camps. A Pablo Longoria de mettre tout cela en musique, sachant que le patron de l'OM a d'excellentes relations avec les dirigeants du club italien.