L'OM conduit Rongier à l'aéroport

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM dans un an, Valentin Rongier suscite de nombreuses convoitises. Une bonne nouvelle pour Marseille, qui souhaite se séparer de l’ancien Nantais et qui réclame 10 millions d’euros.

L’histoire d’amour entre Valentin Rongier et l’Olympique de Marseille a de fortes chances de prendre fin cet été. Six ans après son arrivée en Provence, l’ancien capitaine du FC Nantes est sur le départ. En fin de contrat en juin 2026, il a refusé une offre de prolongation de la part de l’OM, faute d’accord salarial. Plusieurs clubs ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt. En Ligue 1, le Stade Rennais ou encore le Paris FC ont été cités comme de potentiels courtisans du milieu de terrain de 30 ans tandis qu’en Angleterre et en Italie, Sunderland et Côme ont également manifesté leur intérêt.

🚨#mercatOM 🔵⚪️



❗️Valentin Rongier est poussé vers la sortie par l'OM



❌Rennes n'est pas encore revenu aux nouvelles, Côme a choisi un autre joueur et Sunderland a décidé de ne pas creuser cette piste pour l'instant



🎯mais 3 nouveaux clubs sont déjà à l'affût… pic.twitter.com/x6hKuvuJVF — Sébastien Denis (@sebnonda) July 11, 2025

Des pistes qui ont cependant peu de chances d’aboutir selon Foot Mercato. Mais le média spécialisé nous apprend que trois nouveaux clubs ont pris des renseignements au cours des dernières heures pour un potentiel transfert de Valentin Rongier lors de ce mercato estival. Trois clubs dont l’identité n’a pas filtré, mais qui se montrent très intéressés par l’ancien joueur du FC Nantes, pour qui la concurrence sera forte s’il venait à rester à Marseille l’an prochain avec Rabiot, Hojbjerg, Nadir ou encore Gomes à son poste en attendant un possible retour de Bennacer ou une potentielle recrue.

Trois nouveaux clubs s'intéressent à Rongier

Marseille est en tout cas ouvert à la discussion avec les clubs intéressés. Et si pour l’heure, le prix de Valentin Rongier a été fixé à 10 millions d’euros, l’OM ne se montrera pas inflexible dans les négociations et pourrait accepter un départ en cas d’offre moins importante pour services rendus, et pour s’éviter un départ libre de tout contrat dans douze mois. Les discussions vont donc maintenant pouvoir s’intensifier avec les différents clubs intéressés par Valentin Rongier pour voir si un accord peut être trouvé entre tout ce beau monde. En attendant, le joueur a retrouvé cette semaine le chemin de l’entraînement à Marseille et ne sera pas écarté comme l’a été par le passé Chancel Mbemba, malgré sa situation contractuelle.