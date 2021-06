OM : Roma, agents, Longoria arrose pour boucler Gerson

Dans : OM.

Sur le point de finaliser l’arrivée de Gerson, l’Olympique de Marseille est confronté à une situation complexe pour boucler ce transfert.

Entre les intérêts du joueur confiés à des agents d’un peu partout, la gourmandise de Flamengo, et l’accord trouvé avec la Roma en cas de départ du Brésilien, Pablo Longoria voit sans cesse la facture s’allonger. Ainsi, TMW le rappelle, le club italien, qui a longtemps investi sur Gerson avant de le renvoyer au Brésil du côté de Flamengo, avait ainsi placé un intéressement de 10 % en cas de revente du milieu de terrain. 2,5 ME vont ainsi revenir à la Louve, qui ont leur importance. Selon la presse brésilienne, c’est aussi en raison de ce deal avec la Roma et de bons nombres d’intermédiaires que le prix de Gerson n’a pas baissé d’un iota malgré les négociations.

Flamengo a assuré à chaque négociation que c’était uniquement au tarif de 25 ME, plus 5 ME de bonus éventuels, que l’OM pourrait récupérer Gerson cet été. Un accord qui a donc quasiment été trouvé, même si tant que rien n’est signé, chaque argument peut être entendu. Ainsi, c’est au niveau des premiers versements que Pablo Longoria essaye de négocier. Le président marseillais proposerait même de payer les premières traites plus rapidement au club de Rio de Janeiro, s’il y a encore une possibilité de réduire la facture finale. Cela aurait le don de faire baisser le montant qui resterait à l’AS Roma, mais aussi les commission des nombreux agents qui gravitent autour de ce joueur dont les représentants s’agglutinent autour de ce transfert sur le point de se conclure. Pas de quoi effrayer un Pablo Longoria habitué à tout ce manège, et qui aurait encore et toujours bon espoir de s’arranger avec Flamengo pour réduire un peu le montant de l’indemnité.