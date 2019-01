OM : Rolando prépare son avenir et se propose en Italie

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Tandis que l’AS Monaco s’intéresse de près au Brésilien Miranda, l’Inter Milan a d’ores et déjà répondu au club de la principauté qu’il était hors de question de transférer le défenseur, tant que ce dernier n’a pas été remplacé. Dans cette optique, il semblerait que les agents de Rolando aient tenté de profiter de la situation, à en croire les informations de Sky Sports. Effectivement, le média explique que le Portugais a été proposé à la direction milanaise au cours des dernières heures.

En fin de contrat avec l’OM dans six mois, le Marseillais cherche logiquement un point de chute et n’hésitera visiblement pas à quitter le club phocéen dès cet hiver. En pleine réflexion, la direction nerazzurri n’aurait pour l’instant pas répondu à cette proposition. Il faut dire que le défenseur marseillais n’est pas tout-à-fait du même calibre que Miranda, un joueur réputé et qui était encore tout récemment le capitaine de la sélection brésilienne. Pour rappel, le mercato ferme officiellement ses portes jeudi soir. Les différents acteurs de ce dossier ont donc tout intérêt à accélérer le mouvement, d’autant que Miranda, en manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Stefan De Vrij cet été, souhaite partir…