OM ‍: Roberto De Zerbi craque et vire Luiz Felipe

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Recrue surprise de l'hiver dernier, Luiz Felipe a parcouru la deuxième partie de saison comme un fantôme. Roberto De Zerbi, qui songeait à le garder, ne veut plus le voir à l'OM.

C’était la bonne pioche de l’hiver pour aider une défense centrale en difficulté. Ancien taulier de la Lazio Rome, Luiz Felipe arrivait en janvier à Marseille pour sauver les meubles et apporter son expérience au groupe. Le Brésilien devenu de manière éphémère international italien signait toutefois blessé, ce qui expliquait aussi pourquoi Al Ittihad l’avait libéré de son effectif pour faire de la place. Le défenseur central n’a quasiment pas joué avec l’OM pendant six mois, faisant simplement une apparition bizarre au poste de latéral dans le Classique face au PSG. La suite a été une longue série de pépins physiques, et un contrat qui pèse déjà puisqu’il court jusqu’en juin 2026.

Néanmoins, ces dernières semaines, il se disait à la Commanderie que le Brésilien pourrait être conservé. D’une part, il ne pouvait pas avoir perdu son niveau d’un coup et allait bien revenir physiquement pour aider l’équipe. Et d’autre part, son expérience et sa joie de vivre avaient le don de faire du bien au groupe, qui a vécu une saison compliquée mentalement malgré la deuxième place finale derrière le PSG en Ligue 1.

De Zerbi veut trois défenseurs centraux

Mais ce n’est désormais plus le cas et Roberto De Zerbi ne compte plus sur lui pour la saison prochaine, affirme La Provence. L’entraineur italien ne le compte pas dans ses défenseurs centraux pour l’exercice à venir, et c’est pourquoi il demande de grands renforts à ce poste, avec trois défenseurs centraux à recruter cet été par Pablo Longoria. Charge désormais aux dirigeants de trouver un nouveau club pour Luiz Felipe, dont la cote a totalement chuté. Il sera plus question d’économiser sur son salaire, que de toucher le gros lot avec un éventuel transfert.