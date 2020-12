OM : Révélation choc sur le salaire de Strootman !

Dans : OM.

En août 2018, l’Olympique de Marseille faisait sauter la banque pour recruter Kevin Strootman en provenance de l’AS Roma contre 25 ME.

Au-delà du simple fait de payer un transfert colossal pour s’attacher les services du Néerlandais, Jacques-Henri Eyraud offrait à Kevin Strootman le plus gros salaire de l’effectif. Le milieu de terrain de 30 ans, qui a disputé 75 matchs sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, est payé à hauteur de 500.000 euros par mois en Provence, un salaire supérieur à ceux de Steve Mandanda, Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin. C’est tout du moins le chiffre qui a toujours filtré dans la presse, mais il pourrait en réalité être plus important encore. Effectivement, dans les colonnes de La Provence, une source interne au club fait une révélation glaçante.

« Vous écrivez tout le temps qu'il touche 500 000 euros par mois, mais je peux vous assurer que c'est un peu plus que ça » indique cette source visiblement bien informée, pour qui Kevin Strootman émarge à plus de 0,5 ME par mois à l’Olympique de Marseille. Une information qui ne va pas aider Jacques-Henri Eyraud à faire remonter sa cote de popularité aux abords de l’Orange Vélodrome, lui qui se trouve en pleine tourmente en cette fin d’année 2020. L’article paru dans La Provence mardi avec à la clé le témoignage de nombreux ex-salariés et les révélations sur les moqueries de Jacques-Henri Eyraud à l’égard de René Malleville ont mis de l’huile sur le feu. A tel point que mardi, le hashtag #EyraudDémission était la première tendance en France. Désormais, c’est à Pablo Longoria de gérer les dossiers sportifs épineux. C’est donc l’Espagnol qui aura la charge de trouver une porte de sortie à Kevin Strootman, au plus tard l’été prochain au mercato…