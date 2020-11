OM : Retrouver son niveau et partir libre, le plan idéal pour Thauvin

Dans : OM.

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Florian Thauvin ne semble pas près de prolonger à l’Olympique de Marseille. Si la situation a de quoi inquiéter le club phocéen, le milieu offensif se retrouve dans une position confortable.

La dossier Florian Thauvin ressemble à un casse-tête pour Pablo Longoria. L’ailier de l’Olympique de Marseille a entamé la dernière année de son contrat, d’où la nécessité de le prolonger. Mais pour le moment, les exigences de l’international tricolore ne correspondent pas avec la nouvelle grille salariale voulue par le directeur sportif. Autant dire que le dirigeant a de quoi s’inquiéter. Alors que l’ancien Bastiais, lui, peut aborder son avenir avec sérénité, explique Marc Libbra, qui lui conseille de travailler pour retrouver son meilleur niveau et convaincre un cador de le recruter.

« Aujourd'hui, il n'y a plus forcément d'amour propre. Si je suis Thauvin aujourd'hui, en janvier, je peux signer où je veux. S'il retrouve son niveau, il signe où il veut, a imaginé l’ancien Marseillais dans le Talk Show du Phocéen. Le problème, c'est qu'il ne l''est pas, au niveau. Physiquement, il n'est pas là, c'est dû à sa blessure de la saison passée. Pourquoi ferait-il plaisir à l'OM ? On lui a tendu la main ? Certes, l'OM l'a mis en avant et l'a relancé, mais quel est son intérêt aujourd'hui ? Pourquoi dirait-il : "Je vais faire plaisir et signer quatre ans, et je me mets une balle dans le pied si un club me veut" ? Si je suis Thauvin, j'essaye de retrouver mon niveau et après, les offres viendront. » Pour Marseille, ce serait le pire des scénarios…