OM : 5 ME ou rien, Thauvin refuse de céder à Marseille

Arrivé dans sa dernière année de contrat, Florian Thauvin est en position de force pour négocier avec l'Olympique de Marseille et il sera dur en affaires.

L’ailier de l’OM sort pourtant d’une saison blanche en raison d’une grosse blessure à la cheville, et n’a pas spécialement su se montrer au niveau des exigences de la Ligue des Champions ces dernières semaines. Néanmoins, contrairement à Dimitri Payet qui a consenti des efforts financiers pour lisser son salaire et s’engager sur le long terme, « Flotov » n’est pas dans cette optique. Le champion du monde de 27 ans arrive à un moment clé de sa carrière, et entend bien négocier le meilleur contrat possible. Le Milan AC s’est par exemple intéressé à lui dernièrement, mais a reculé devant ses prétentions financières. Thauvin serait donc prêt à repousser des opportunités intéressantes pour rester à l’Olympique de Marseille, où il est toujours considéré comme l’atout offensif numéro 1.

Pas vraiment selon le Corriere dello Sport, pour qui l’agent de l’ancien bastiais tient le même discours avec les dirigeants marseillais. Ses exigences sont simples pour rester en Provence : conserver le même salaire qui approche les 5 ME par an. Voilà pourquoi les discussions, maintes fois annoncées, avec Pablo Longoria, n’avancent clairement pas ces derniers temps. L’impasse est en effet totale, sachant que l’OM n’est plus du tout dans l’optique d’offrir des salaires à la Mandanda, Payet, Mitroglou et Strootman, et cherche plutôt à faire des économies. A moins d’un changement drastique dans les prétentions de Thauvin, l’Olympique de Marseille peut ainsi faire une croix sur son allier en fin de saison, et le tout pour zéro euro. Reste à savoir qui fera les efforts financiers pour recruter l’international français, surtout s’il ne revoie pas à la baisse ses prétentions.