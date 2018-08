OM : René Malleville est content du mercato, c'est bon ça

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Deux semaines et demi après avoir vendu André-Franck Zambo-Anguissa à Fulham pour 30ME, l’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée de son remplaçant pour une somme légèrement inférieure. En effet, c’est 28ME bonus compris que le club phocéen va débourser pour s’attacher les services de Kevin Strootman. Vendre Zambo pour acheter Strootman moins cher, cela ressemble tout de même à un joli coup de maître. Et cela valait bien les félicitations du supporter emblématique du club marseillais René Malleville.

« Strootman à l’OM, voilà le genre de recrue que l’on attend à Marseille. Merci à Rudi Garcia, qui a convaincu le joueur de venir. Un milieu Strootman-Gustavo, cela a de la gueule. Quand on fait des erreurs je gueule, mais là j’encense vraiment la direction pour cette transaction. Echanger Zambo contre Strootman, c’est un véritable coup de maître. Je ne vais pas m’étaler plus que cela car la fin du mercato approche, mais je suis content. Maintenant, il faut absolument un latéral gauche pour mettre Amavi sur le banc car actuellement, il n’est pas bon » a confié un René Malleville ravi par la signature de Kevin Strootman à Marseille, mais qui en demande toujours plus au mercato. Peut-être que Jacques-Henri Eyraud le comblera avec l’arrivée de Danny Rose, évoquée ce jour par L’Equipe…