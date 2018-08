OM : L'OM veut enchaîner avec Danny Rose au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après avoir conclu le transfert de Kevin Strootman en provenance de la Roma dimanche, l’Olympique de Marseille veut enchaîner au mercato.

En effet, le club phocéen cherche désormais à se renforcer en défense et la priorité de l’état-major marseillais est de recruter un latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi. Dans cette optique et comme annoncé par la presse anglaise ce week-end, Jacques-Henri Eyraud piste Danny Rose, selon L’Equipe. « De sources proches du joueur, l'international des Three Lions a bien été contacté récemment par l'OM », affirme le quotidien national.

« Rose cherche du temps de jeu, mais aussi une rémunération conséquente » précise Mathieu Grégoire. Un salaire important, l’OM semble prêt à lui proposer. En revanche, Marseille ne pourra pas offrir une grosse rémunération au joueur s’il paye une indemnité de transfert pour ce dernier. Et le problème pourrait se situer à ce niveau puisque Daniel Levy, le « redoutable boss de Tottenham », préfèrerait un transfert sec plutôt qu’un prêt. Par ailleurs, L’Equipe confirme que le PSG et Schalke 04 se sont renseignés pour Rose… sans donner suite (pour l’instant).