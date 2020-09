OM : Remplaçant à Monaco, cet attaquant dit non à Marseille

Dans : OM.

En quête d’un attaquant pour soulager le titulaire Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille ne parvient pas à avancer sur ses pistes. L’une d’entre elles mène au Monégasque Keita Baldé, pas vraiment intéressé.

André Villas-Boas commence à perdre espoir. Après les arrivées du milieu Pape Gueye, du défenseur central Leonardo Balerdi et du latéral gauche Yuto Nagatomo, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille réclame la signature d’un attaquant. Cette quatrième recrue, si possible jeune, polyvalente et peu onéreuse, serait destinée à devenir la doublure de l’Argentin Dario Benedetto. Un profil compliqué à trouver sur le marché des transferts, à tel point que le coach portugais doute de la capacité du club phocéen à trouver la perle rare avant la fin du mercato estival. Il faut dire que les pistes du vice-champion de France n’aboutissent pas, à l’image de Keita Baldé (25 ans).

En effet, le journaliste italien Gianluca Di Marzio nous apprend que l’Olympique de Marseille fait partie des admirateurs de l’attaquant de l’AS Monaco. Un dossier a priori abordable sachant que le club de la Principauté ne devrait pas retenir l’international sénégalais. Le problème, c’est que l’ancien joueur de l’Inter Milan et de la Lazio Rome, également convoité par la Sampdoria et Cagliari, privilégie l’intérêt de la Fiorentina. De premiers contacts ont eu lieu entre les différentes parties en vue d’un prêt avec option d’achat à la Viola. Le directeur sportif Pablo Longoria peut donc oublier le Monégasque, apparemment nostalgique de ses passages en Italie.