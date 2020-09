OM : Un attaquant au mercato, Villas-Boas lance un gros froid

Dans : OM.

Déterminé à ajouter un attaquant supplémentaire dans son effectif, André Villas-Boas constate la difficulté de ses recherches. Du coup, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille commence à perdre espoir.

Boulaye Dia, El Bilal Touré, Borja Mayoral… Les rumeurs se multiplient et pourtant, aucun attaquant n’est proche de signer à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le club phocéen recherche la perle rare, à savoir un jeune attaquant polyvalent et capable de prendre les espaces. Le tout avec un budget annoncé à environ 6 millions d’euros. Un montant incompatible avec le dossier du Rennais M’Baye Niang qui a refait surface dans les médias ces derniers jours. Et que l’entraîneur André Villas-Boas a de nouveau écarté, avant d’envisager un échec dans ses recherches.

« J'ai déjà dit le profil d'attaquant que l'on cherche. J'ai déjà dit que M'Baye Niang ne viendrait pas à l'OM, a répété le Portugais. On continue à chercher, ce qu'on peut faire n'est pas encore clair. Avec Pablo Longoria, on a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais ce n'était pas possible. On va continuer, on cherche. On ne sait pas encore clairement si ça va arriver sur le mercato cet été. Le club nous donne de la liberté et des moyens pour trouver un attaquant. On veut trouver le profil juste, on ne veut pas changer de hiérarchie. Cela veut dire que Dario (Benedetto) sera toujours notre fort investissement. Mais comme on a beaucoup de matchs, on a besoin de quelqu'un et on va continuer à chercher. » Plus de trois semaines pour trouver, ça reste jouable.