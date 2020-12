OM : Rami attaque frontalement Eyraud et McCourt

Dans : OM.

Malgré un classement satisfaisant en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est ridiculisé cette saison en Ligue des Champions.

Avec seulement trois points en cinq matchs, les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas fait honneur à leurs supporters sur la scène européenne, c’est peu de le dire. Et si l’entraîneur portugais a pris cher, au même titre que les joueurs, ils ne sont pas les principaux responsables de ce fiasco aux yeux d’Adil Rami. Sur l’antenne de RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a préféré pointé du doigt l’incompétences des dirigeants olympiens, de Frank McCourt à Jacques-Henri Eyraud. Pour le champion du monde 2018, il est clair que la direction olympienne a fauté en ne renforçant pas davantage l’effectif pour disputer cette Ligue des Champions.

« L’OM est à son niveau. Ils méritent leur place en Ligue des Champions. Les joueurs et l’entraîneur font le taff. Mais les regrets c’est au-dessus. De pas avoir fait les recrues nécessaires… J’ai du respect pour l’Olympiakos et Porto, mais avec une équipe de l’OM renforcée, tu aurais pu espérer autre chose. Il manque des recrues. L’équipe est à son niveau, mais pour aller plus haut, il faut que les dirigeants recrutent. Je ne sais pas c’est quoi le projet de l’OM » a commenté Adil Rami, terriblement déçu par la campagne de Ligue des Champions catastrophique de l’Olympique de Marseille. Des résultats terribles que l’ex-défenseur olympien ampute directement aux dirigeants. Un avis qui sera très certainement massivement partagé par les supporters, bien que ceux-ci aient également pointé du doigt les performances et l’état d’esprit de certains joueurs, notamment à travers quelques banderoles déployées au Vélodrome lors des matchs contre Nantes et l’Olympiakos.