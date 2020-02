OM : Radonjic passe sur le billard, Marseille reçoit une sale nouvelle

Dans : OM.

Après la victoire de l’OM sur la pelouse de Lille dimanche (1-2), André Villas-Boas confirmait que Nemanja Radonjic allait se faire opérer d’une pubalgie.

C’est ce mardi que l’international serbe devait se faire opérer. Une intervention chirurgicale qui va éloigner Nemanja Radonjic des terrains durant 20 à 25 jours. C’est tout du moins le délai officiellement communiqué par André Villas-Boas en conférence de presse. Mais selon l’ancien médecin de l’OM Emmanuel Prou, interrogé par Le Phocéen, il est tout simplement impossible que le super-sub de Marseille, buteur à 5 reprises cette saison en Ligue 1, se remette aussi vite de cette opération. Pour lui, c’est plutôt une indisponibilité de 6 semaines qui attend Nemanja Radonjic.

« En général, chez les footballeurs, il s'agit d'une pubalgie à forme haute, au niveau des abdominaux. C'est une opération qui consiste à renforcer la paroi abdominale. Il s'agit de retendre les muscles de l'abdomen en suturant la zone de faiblesse. On peut parler d'un délai de trois semaines minimum pour reprendre le travail, mais pour un retour à la compétition, on table plutôt pour six semaines » a indiqué l’ancien médecin de l’Olympique de Marseille, qui serait véritablement surpris de voir Nemanja Radonjic revenir après 25 jours, comme André Villas-Boas l’avait indiqué dans un premier temps en conférence de presse. Heureusement, l’OM pourra compter durant l’indisponibilité de Radonjic sur les retours en forme de Benedetto et de Germain, mais également sur l’émergence de Marley Aké. Décisif lors de son entrée en jeu à Lille dimanche, le jeune et polyvalent attaquant de 19 ans devrait gratter du temps de jeu supplémentaire avec la blessure du Serbe. Reste également à voir quand reviendra Florian Thauvin, dont le retour sur les terrains est attendu pour début mars.