OM : Radonjic opéré et absent 25 jours à Marseille

Dans le groupe olympien pour le déplacement à Lille dimanche, Nemanja Radonjic souffre d’une pubalgie et va être opéré mardi.

Après le beau succès des Olympiens sur la pelouse de Lille, André Villas-Boas a levé les doutes au sujet de Nemanja Radonjic, qui souffre d’une pubalgie depuis plusieurs semaines et que l’OM hésitait à faire opérer. Finalement, l’international serbe passera bien sur le billard. Une opération qui se déroulera mardi, et qui va entraîner une absence de 20 à 25 jours pour le supersub de Marseille, a annoncé André Villas-Boas. Logiquement, Nemanja Radonjic ratera donc les matchs face à Nantes, Nîmes, Amiens et Montpellier. Il pourrait faire son retour pour la réception du Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome.