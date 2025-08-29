OM ‍: Rabiot prêt à prendre une décision historique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'avenir d'Adrien Rabiot est totalement flou alors que le mercato se termine lundi. Si Pablo Longoria est ouvert aux discussions, le milieu de terrain français pourrait faire un choix rarissime pour quitter l'OM.

Interrogé sur le cas Rabiot par différents médias en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, le président de l'Olympique de Marseille a plusieurs fois répété qu'il était ouvert à rencontre le milieu de terrain et sa mère. Tout semble donc encore possible pour l'ancien joueur du PSG, qui est sous contrat avec l'OM jusqu'en juin prochain. Silencieuse depuis sa fracassante sortie sur RMC et dans La Provence, Véronique Rabiot a probablement les clés de ce dossier. Et ce n'est pas anodin si le quotidien régional affirme ce vendredi que l'international tricolore, à qui Didier Deschamps a maintenu sa confiance, pourrait se servir de la jurisprudence Diarra, qui permet à Adrien Rabiot de racheter sa dernière année de contrat pour partir libre de l'Olympique de Marseille. Un cas de figure qui n'étonnerait pas l'OM, l'avocat du joueur ayant déjà évoqué cette possibilité au lendemain de l'annonce de la mise sur la touche du milieu de terrain.

L'OM peut s'en tirer financièrement, mais pas sportivement

En rachetant ainsi sa liberté, Adrien Rabiot prendrait une décision historique, mais qui pourrait désormais se multiplier en Europe. Ce rachat de contrat par le joueur de 30 ans serait un deal gagnant-gagnant financièrement pour l'Olympique de Marseille et Rabiot, mais sportivement, cela serait évidemment une opération perdante pour Roberto De Zerbi. Pour l'instant, le quotidien régional précise que les deux camps ne se parlent plus du tout, ce qui ne facilite pas les choses alors que le mercato se termine dans un peu plus de 72 heures. Du côté d'Adrien Rabiot, on est toujours prêt à joueur la Ligue des champions avec l'OM cette saison, mais si les contacts affluent pour le joueur (Milan AC, Tottenham, West Ham...), aucune offre officielle n'a été transmise aux dirigeants marseillais.

Il est vrai que le flou total qui entoure la situation d'Adrien Rabiot à l'OM peut inquiéter les clubs éventuellement tentés par celui qui a été désigné meilleur joueur de la saison passée par les supporters de l'Olympique de Marseille. Le départ négocié de Rabiot est toujours en pole à cet instant du mercato, mais plus rien ne nous surprendra dans ce dossier totalement ahurissant depuis le début.