OM ‍: Longoria ouvre la porte à un retour de Rabiot ‍!

Par Alexis Rose

En marge du tirage au sort de la Ligue des Champions ce jeudi à Monaco, Pablo Longoria a ouvert la porte à une réintégration d’Adrien Rabiot dans le groupe de l’Olympique de Marseille.

À l’issue d’une saison dernière rondement bien menée, le club phocéen a terminé sur le podium du championnat avec une place en Ligue des Champions en poche. Pour son retour en C1, l’OM va affronter du lourd, puisque ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de ligue de la LDC, Marseille a notamment tiré les boules du Real Madrid et de Liverpool. Si ce retour au premier plan européen fait beaucoup parler, le sujet Adrien Rabiot est bien plus brûlant du côté du Vieux Port ces dernières heures. Écarté de l’effectif de Roberto De Zerbi depuis une dizaine de jours, et sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes en début de saison, l’international français a une chance de retrouver le groupe marseillais à l’avenir. Pourtant placé sur la liste des transferts par sa direction, Rabiot a fait machine arrière depuis, tout comme ses dirigeants, qui sont prêts à enterrer la hache de guerre pour repartir sur une nouvelle saison ensemble. En tout cas, Pablo Longoria lui ouvre la porte en grand.

« La porte de mon bureau est toujours ouverte »

"Ma porte est toujours ouverte" 🗣️



Pablo Longoria s'exprime sur le cas d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille 💬#UCLDraw | #UCL pic.twitter.com/ldZiuvSgjv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2025

« C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair : dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs. Que ce soit pour Adrien Rabiot ou pour les autres joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'être sincères. Parler, juste parler. Ma porte est toujours ouverte. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat et encore jusqu'à la fin du mercato, il y a encore des possibilités. On discute comme des adultes, ma porte est ouverte », a lancé, au micro de Canal+, le président de l’OM, qui estime donc que Rabiot peut être réintégré au groupe de De Zerbi maintenant que Rowe a été transféré à Bologne… Mais pour cela, il faudra d’abord que Rabiot présente ses excuses.