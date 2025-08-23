OM ‍: Rabiot à Milan, c'est chaud

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a pas mal de travail en cette fin de marché des transferts estival. Parmi les missions phocéennes : se débarrasser d'Adrien Rabiot.

A l'OM, ce début de saison a tourné au cauchemar. Mais la direction marseillaise se doit de réagir, et vite. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ne seront bientôt plus dans l'effectif de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien veut désormais aller de l'avant, mais espère que ces deux départs seront bénéfiques pour le bien du groupe. Si l'Anglais a trouvé son bonheur à Bologne, l'ancien du PSG pourrait lui-aussi filer en Série A. La Juve et l'AC Milan sont chauds sur son profil. Le club lombard est aujourd'hui celui qui semble le mieux placé pour attaquer dans le dossier Rabiot, le nom des Rossoneri ayant déjà été évoqué en début de mercato comme un possible point de chute pour Adrien Rabiot, alors que tout allait bien avec l'OM.

Rabiot à l'AC Milan, la possibilité est réelle

Selon les informations de Matteo Moretto, le départ possible de Milan de Yunus Musah pourrait changer la donne dans le dossier Adrien Rabiot. Si l'international américain faisait de la place, alors les pensionnaires de San Siro pourraient lancer un mouvement pour récupérer le Marseillais. Massimiliano Allegri est un grand fan d'Adrien Rabiot et n'est pas contre son arrivée. Surtout que le joueur connait très bien la Série A et qu'il avait une relation très proche avec l'entraîneur italien lorsque ce dernier était la Juventus. Pour rappel, pour lâcher Adrien Rabiot, l'Olympique de Marseille demande près de 15 millions d'euros. Un prix qui semble dans les cordes lombardes.

Pour le moment, le natif de Saint-Maurice a refusé l'idée d'aller jouer en Turquie du côté de Galatasaray et la Juve semble avoir d'autres priorités en cette fin du mois d'août. A quelques mois seulement de la Coupe du monde 2026, Adrien Rabiot sait qu'il va devoir rester dans un championnat majeur. Il devra aussi réhabiliter son image auprès du public français et de Didier Deschamps. Et une signature à l'AC Milan pourrait permettre d'y arriver, même si le club de Serie A doit quand même se poser des questions sur la capacité du milieu international tricolore de s'installer durablement dans un club sans faire des vagues.

En attendant, le nom de Naples est également évoqué, mais de manière moins insistante par les médias italiens ce samedi. A neuf jours de la fin du mercato estival, Adrien Rabiot va rapidement devoir faire son choix, même si l'ancien joueur du PSG a toujours fait ce qu'il voulait.