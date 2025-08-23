OM ‍: Rabiot refuse l'offre de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a décidé de vendre Adrien Rabiot après le chaos vécu à Rennes. Mais le milieu de terrain n'acceptera pas n'importe quelle offre et Pablo Longoria l'a déjà constaté.

Malgré ses excuses, révélées par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot ne portera plus le maillot de l'OM cette saison. En fixant un prix à 15 millions d'euros pour son meilleur joueur de la saison passée, le club phocéen a envoyé un signal à toute l'Europe du football à neuf jours de la fin du mercato d'été. Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont démoli le joueur et son entourage, sont désormais à l'écoute du marché, même si Adrien Rabiot aura son mot à dire. Car le milieu de terrain international n'acceptera pas n'importe quelle offre, alors que le Mondial 2026 se profile et qu'il a bien l'intention d'y participer.

Selon La Provence, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont reçu une offre à hauteur de leurs attentes financières, mais elle a été fermement repoussée par Adrien Rabiot. Le joueur de 30 ans sait ce qu'il veut sportivement, et surtout ce qu'il ne veut pas. Alors, quand ses dirigeants lui ont fait suivre l'offre déjà arrivée sur leur bureau, la réponse a été rapide.

Rabiot dit non à la Turquie

L'OM craque pour une prodige portugais https://t.co/f9ghpsoWk4 — Foot01.com (@Foot01_com) August 23, 2025

Cette offre rejetée par Adrien Rabiot venait de Galatasaray, le club stambouliote ayant de l'intérêt pour le milieu tricolore depuis l'été dernier, avant que le joueur s'engage avec l'OM. Mais tout comme l'an passé, l'ancien parisien a repoussé vigoureusement cette offre. Adrien Rabiot veut jouer la Ligue des champions, après une saison blanche à Marseille, et il n'envisage une signature qu'avec un club de Ligue 1, ou des quatre grands championnats européens. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont donc remballé cette proposition arrivée de Turquie et tentent de trouver une solution. Sachant que dans le même temps, Véronique Rabiot s'est également mis en quête d'un nouveau club pour son fils. L'été dernier, Adrien Rabiot avait attendu le 15 septembre pour s'engager librement avec l'Olympique de Marseille, le feuilleton pourrait être encore une fois assez long. Même si cette fois, il a encore un an de contrat avec le club phocéen.