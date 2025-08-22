OM ‍: La Juventus refuse Adrien Rabiot

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

D'abord écarté du groupe pour les entraînements collectifs, Adrien Rabiot a ensuite été placé sur la liste des transferts par la direction de l'Olympique de Marseille. Son retour à la Juventus évoqué, l'ancien Turinois ne devrait pas revenir dans son ancien club.

La carrière d'Adrien Rabiot est en train de prendre une tournure dramatique. Arrivé à l'Olympique de Marseille en septembre 2024, après un mercato estival passé à refuser toutes les offres de grands clubs européens, l'international français s'est rapidement mué en leader sur le terrain et dans le vestiaire. Artisan majeur de la qualification en Ligue des champions, il devait mener ses troupes pour la saison suivante. Mais la défaite à Rennes en ouverture de la première journée l'a fait disjoncter. Belligérant d'une violente altercation avec Jonathan Rowe, il a été écarté du groupe aux entrainements puis placé sur la liste des transferts par sa direction. Un temps évoqué à la Juventus, le milieu de 30 ans ne devrait finalement pas revenir.

Adrien Rabiot, un retour à la Juventus manqué

Clash à l'OM, Véronique Rabiot brise le silence https://t.co/XS5TzmA6Mm — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme Gianni Balzarini. Le journaliste italien a fait le point sur le marché des transferts sur sa chaîne Youtube, indiquant qu'un retour d'Adrien Rabiot à la Juventus n'était pas d'actualité. « Ne vous laissez pas tromper par la rumeur Rabiot ; je ne pense pas qu'il reviendra. Il était un fauteur de troubles au Paris Saint-Germain et il l'est redevenu à Marseille. La seule fois où il a vraiment été dans le droit chemin, c'était à la Juve, et c'est tout à l'honneur des Bianconeri. Mais je ne pense pas qu'il reviendra », a-t-il déclaré au sujet du banni de l'OM. Une porte se ferme donc pour celui qui va devoir rapidement trouver un nouveau club d'ici à la fin du mercato estival. Dans un tel contexte, il n'a en tout cas plus aucune chance de rejouer à Marseille.