OM : Qui est Ayachi Ajroudi, l'homme derrière l'offre de rachat ?

Les contours de l’offre de rachat formulée à Frank McCourt commencent à prendre forme dans cette folle journée de vendredi au niveau de l’avenir de l’OM.

Mourad Boudjellal est le porteur des offres et la figure médiatique de cette opération, et il sera clairement le président du club provençal si jamais la vente devait avoir lieu. Jusqu’à présent, l’ancien argentier du RC Toulon a tenté de garder secret l’identité des investisseurs capables de mettre 700 ME sur la table pour l’ensemble des mesures visant à récupérer l’OM. Mais l’AFP a dévoilé un peu plus profondément les hommes et les pays derrière ce processus. La personne derrière le rachat serait ainsi Mohamed Ayachi Ajroud, homme d’affaires franco-tunisien, qui est parmi ses nombreuses fonctions président du conseil d’administration d’une filiale de constructions industrielle de la Méditerranée en Arabie Saoudite. Le businessman de 68 ans possède également une chaîne de télévision en Tunisie, en plus d’une implication politique et de responsabilités dans de nombreuses affaires économiques.

Des liens qui lui ont souvent permis de faire affaire avec le Royaume, et qui lui permettent d’être très écouté à Riyad. Il est d’ailleurs résident en Arabie Saoudite, à Djeddah, depuis plus de 30 ans. Car derrière ces montants vertigineux pour le rachat, se trouve en effet le Royaume d’Arabie Saoudite, qui lorgnait sur l’OM depuis quelques temps déjà, comme les rumeurs avaient pu le laisser transparaître. Reste à connaitre le rôle réel de Mohamed Ayachi Ajroud, qui a facilité le rassemblement des investisseurs et pourrait tenir le rôle de représentant des propriétaires dans différentes décisions. En attendant de voir si tout cela se confirmera bien évidemment, l’OM étant pour le moment toujours la propriété de Frank McCourt, et le changement à ce niveau ne pouvant s’effectuer en moins de trois mois, ce qui pousserait le rachat en septembre ou octobre.