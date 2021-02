OM-PSG : Milik très incertain pour le Classique

Dans : OM.

Coup dur pour l’Olympique de Marseille. Opposés au Paris Saint-Germain dimanche soir, les Marseillais seront probablement privés de leur attaquant Arkadiusz Milik. Le Polonais, buteur à Lens (2-2) mercredi, s’était blessé à la cuisse sans que le staff ne s’en aperçoive. Résultat, la recrue olympienne n’a pas participé aux entraînements de jeudi et de ce vendredi matin. Plutôt inquiétant à deux jours du choc préparé par Nasser Larguet. « Il est entre les mains des médecins, on saura demain (samedi), on essaye d'être prudents avec lui », a confié le coach intérimaire. Si l’OM décide de ne prendre aucun risque, l’ancien Napolitain ne devrait pas réintégrer le groupe pour le Classique.