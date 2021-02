OM : Plus fort que Milik, cette recrue force l'admiration

Dans : OM.

A l’heure où l’OM est dans une situation aussi délicate en coulisses que sur le terrain, que l’équipe n’arrive plus à gagner et n’a pas d’entraineur, un seul homme surnage.

Il ne s’agit pas d’Arkadiusz Milik, l’avant-centre polonais arrivé en provenance de Naples et qui montre déjà de belles promesses, mais de celui qui l’a recruté. Pablo Longoria est clairement le nouvel homme fort de l’OM et le démontre par une hyper activité qui force le respect. Au sein du club, voir le dirigeant espagnol se démener et travailler ses dossiers tout au long de ses journées de 12 heures donne un sacré coup de fouet. Au moment où il est bien difficile de savoir où l’équipe va terminer en championnat et qui sera le coach, Longoria prépare le visage de demain sans sourciller.

« Pablo apporte une vision professionnelle, fraîche et moderne. Il fait l’unanimité ici. C’est le mec qui fait ce qu’il dit qu’il va faire. Un bosseur incroyable, et un mec qui connaît le foot, avec de nombreux réseaux. Et ça c’est nouveau. Il parle sept langues, c’est lui la meilleure recrue du mercato ! Il discute avec tout le monde et a un respect énorme pour l’institution », a ainsi expliqué un membre du club olympien à 20 Minutes. Une détermination qui permet à « Don Pablo » de conquérir aussi le coeur des supporters, ravis de voir que des joueurs embarrassants aux contrats énormes comme Strootman ou Mitroglou ont fini par claquer la porte, même s’il a fallu faire de gros efforts financiers pour cela.