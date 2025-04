OM ‍: Pierre Ménès dénonce un risque explosif

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Pour s’assurer que ses joueurs seront pleinement investis dans le sprint final de la saison de Ligue 1, Roberto De Zerbi a plaidé auprès de sa direction pour une mise au vert de plusieurs semaines, loin de la Commanderie. Une idée qui ne plait pas du tout à Pierre Ménès.

Avant le match face à Montpellier, Roberto De Zerbi avait pour ambition d’emmener tout son groupe loin du centre d’entrainement de Marseille, pendant plusieurs semaines, dans le cadre d’une mise au vert prolongée. En Italie, cette coutume communément appelée « ritiro » n’aurait rien de choquant. Mais en France, éloigner les joueurs de leurs familles pendant près d’un mois laisse beaucoup d’observateurs de la Ligue 1 dubitatifs. Après la victoire au Vélodrome face à un MHSC perdu (5-1), l’entraineur de l’OM a confirmé sa volonté d’emmener ses joueurs loin de la traverse de la Martine. Une situation qui interroge Pierre Ménès, lequel avoue ne pas comprendre pleinement le concept tout en pointant du doigt les risques d’une « retraite » sportive.

Pierre Ménès ne comprend pas Roberto De Zerbi

« Je ne comprends pas bien le concept des mises au vert longues de (Roberto) De Zerbi. Enfin si, niveau communication externe, c’est super. Ça fait entraîneur investi et motivé. Mais en interne ? Les joueurs ne vont-ils pas en avoir marre de ne pas voir leurs familles ? C’est un jeu à double tranchant », a lancé l’ancien consultant du Canal Football Club sur son compte X.

Pour rappel, Roberto De Zerbi avait affirmé que les joueurs eux-mêmes étaient d’accord pour réaliser une telle mise au vert. « Et je tiens à saluer les joueurs, qui ont accepté cette initiative. Ils ont des familles, ils vont vivre un mois très intense, avec un objectif clair et toute leur attention tournée vers le foot », avait rappelé l’entraineur de l’OM. Reste à savoir si l’effectif phocéen en sortira plus fort, à l’heure où la qualification pour la prochaine Ligue des champions n’est pas encore assurée.